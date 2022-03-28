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Bakan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin?

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Giriş: 28.03.2022 00:56
Adında “millet” olan sözde ittifak şimdi de 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için perde arkasından oyuna girişti. Türkiye’nin yönetilemez hale gelmesi için koalisyon dönemine göz kırpan 6 benzemez yuvarlak masada Türkiye’nin kaderine müdahale etme yarışında. Bu yaşanan gelişmelere dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda çok önemli mesajlar verdi. Millet İttifakı’na üye 6 partinin (CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat) 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için Ahlatlıbel'de bir araya gelmesine dair flaş bir detayı açıklayan Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek, "İlk 6’lı masa toplantısından sonra beraber oluşturduğunuz bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Cevap ver" dedi.
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Bildiriyi hangi büyükelçiye...
"Bildiriyi hangi büyükelçiye..."
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