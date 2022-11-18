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Bakan Soylu'dan TİP'li Şık ile HDP'li Turan'a yaylım ateşi: Otur aşağıya terörist bozuntusu

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Giriş: 18.11.2022 21:44
İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan HDP'li Rıdvan Turan, emniyet güçlerini hedef aldı. HDP'li Habip Eksik'in ayağının polis tarafından kırıldığını öne süren Turan, Bakan Soylu'ya el kol salladı. Gelişme sonrası sinirlenen Bakan Soylu, "Elini kaldırma terbiyesiz. Otur aşağıya terörist bozuntusu. Sabah akşam askeri, polisi suçluyorsunuz. Teröristler sizi." dedi. Bakan, görüşmeleri provoke etmeye çalışan TİP'li Ahmet Şık'a ise, "Fiyatını söyle fiyatını" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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