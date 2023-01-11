11 Ocak 2023, Çarşamba
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Bakan Soylu'dan İBB'de çalışan terör iltisaklı kişilere yönelik açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Gabar Dağı'ndaki 7 teröristin 4'ü bugün etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca PKK'ya katılım rakamlarını da değerlendiren Bakan Soylu "Bu yıl PKK'ya katılan 57 kişi. 5558'den geliyoruz biz bu rakama." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu İstiklal Caddesi'nde saldırıyı planlayan Bilal Hassan'ın kaçışına yardım eden kişi yakalandığını duyurdu. Soylu ayrıca polislere yönelik yeni müjdeler verirken alınan kararların 7 Ocak'tan itibaren başlatıldığını paylaştı. Bakan Soylu İBB'de çalışan terör iltisaklı kişilere yönelik "İBB'de dağda ölen teröristlerin yakınlarının çalıştırıldığını tespit ettik." dedi. İşte detaylar...