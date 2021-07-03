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Bakan Selçuk’tan telafi eğitimi açıklaması! Eğitimler nasıl olacak?

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Giriş: 03.07.2021 09:27
Güncelleme:03.07.2021 09:28
Pandemi sürecinde öğrencilerin sosyal, akademik ve özel gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak telafi eğitimleri pazartesi günü başlıyor. Peki telafi eğitimi nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Sabah gazetesine konuştu. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi anlattı.
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