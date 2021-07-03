03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Bakan Selçuk’tan telafi eğitimi açıklaması! Eğitimler nasıl olacak?
Pandemi sürecinde öğrencilerin sosyal, akademik ve özel gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak telafi eğitimleri pazartesi günü başlıyor. Peki telafi eğitimi nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Sabah gazetesine konuştu. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi anlattı.