Bakan Pakdemirli açıkladı: Ormanlarımızı artık İHA'lar gözetleyecek

İzmir’de 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter tanıtıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli burada A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Ormanlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz. Bu sayede sahadan alınan görüntüler canlı olarak yangın yönetim merkezi ile paylaşılarak, yangınlara daha etkin ve hızlı müdahale fırsatı oluşacaktır." dedi.