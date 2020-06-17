17 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Pakdemirli açıkladı: Ormanlarımızı artık İHA'lar gözetleyecek

Bakan Pakdemirli açıkladı: Ormanlarımızı artık İHA'lar gözetleyecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2020 13:51
Güncelleme:17.06.2020 13:59
İzmir’de 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter tanıtıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli burada A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Ormanlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz. Bu sayede sahadan alınan görüntüler canlı olarak yangın yönetim merkezi ile paylaşılarak, yangınlara daha etkin ve hızlı müdahale fırsatı oluşacaktır." dedi.
CHP'li belediyelerde neler oluyor?
CHP'li belediyelerde neler oluyor?
Başkan Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme!
Başkan Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme!
TSK, Pençe-Kaplan ile böyle vurdu
TSK, Pençe-Kaplan ile böyle vurdu
Alev savaşçıları göreve hazır!
Alev savaşçıları göreve hazır!
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Bakan Soylu: JİHA ile yakalandı
Bakan Soylu: JİHA ile yakalandı
Haftanin’den sonra hedef Sincar mı?
Haftanin’den sonra hedef Sincar mı?
Önlemler geri mi geliyor? Kısıtlama olacak mı?
Önlemler geri mi geliyor? Kısıtlama olacak mı?
Bakan duyurdu: Bu bir devrim olacak
Bakan duyurdu: Bu bir devrim olacak
Mehmetçik Kuzey Irak dağlarında!
Mehmetçik Kuzey Irak dağlarında!
Bakan Albayrak'tan 'Pençe-Kaplan Operasyonu' paylaşımı
Bakan Albayrak'tan 'Pençe-Kaplan Operasyonu' paylaşımı
Haftanin’de terör yuvaları vuruluyor!
Haftanin’de terör yuvaları vuruluyor!
Daha Fazla Video Göster