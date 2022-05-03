Bakan Mustafa Varank’tan “işçi kıyımı” yapan Ekrem İmamoğlu’na: Terör yandaşlarını mı tespit edemiyorsun?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, PKK’nın siyasi uzantısı HDP örtüsüyle İBB'ye yerleştirilen teröristlere kucak açan belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert sözlerle yüklendi. Varank, “Diyorlar ki Belediye terör yandaşını nasıl tespit etsin? İBB’de çalışan, evine ekmek götüren 13 bin emekçiyi AK Partili diye tespit edip işine son vermeyi biliyorsun da terör yandaşlarını mı tespit edemiyorsun?” dedi.

2019 yılında İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturur oturmaz kendi görüşünde olmayan binlerce emekçiyi sorgusuz sualsiz işinden etti.

Bu da yetmezmiş gibi HDP ile girdiği siyasi ittifakın bedelini İBB'ye doldurduğu terör yandaşları ve PKK'lı isimlerle ödedi.

Bu yaşananlara hükümetten sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

"TERÖR YANDAŞLARINI MI TESPİT EDEMİYORSUN?"

İBB'nin kendini savunmak için geliştirdiği "Belediye terör yandaşını nasıl tespit etsin?" söylemine sert sözlerle yüklenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İBB'de çalışan, evine ekmek götüren 13 bin emekçiyi AK Partili diye tespit edip işine son vermeyi biliyorsun da terör yandaşlarını mı tespit edemiyorsun?" ifadelerine yer verdi.