30 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.12.2019

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan “Libya tezkeresi” için CHP'ye kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresini görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gitti. Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Libya tezkeresi için bilgilendirme yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti saat 12.00'de başladı.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Kendilerine tezkere ve Libya'daki son durum hakkında bilgi verdik. Aynı şekilde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakat zaptıyla ilgili bilgi verdik. Sayın Genel Başkan ve çalışma arkadaşlarının bazı soruları oldu onlara da cevap verdik. CHP'yi doğrudan bilgilendirmiş olduk. Tezkere konusunda takdir onlarındır. Niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu aktardık."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Çavuşoğlu'ndan CHP'ye kritik ziyaret
Çavuşoğlu'ndan CHP'ye kritik ziyaret
CHP sayesinde meyhanelerde oturuyorsunuz
"CHP sayesinde meyhanelerde oturuyorsunuz"
CHP'den benzemezler ittifakı itirafı!
CHP'den "benzemezler ittifakı" itirafı!
İzmir'deki katil zanlısının görüntüleri ortaya çıktı!
İzmir'deki katil zanlısının görüntüleri ortaya çıktı!
Marmara Adası karanlığa büründü!
Marmara Adası karanlığa büründü!
Kanal İstanbul bu yüzden yapılmalı!
Kanal İstanbul bu yüzden yapılmalı!
Sinan Aygün CHP’den istifa etti
Sinan Aygün CHP’den istifa etti
Sezai Temelli'den yerli otomobil hakkında küstah sözler
Sezai Temelli'den yerli otomobil hakkında küstah sözler
Terör kurbanı 2 Türk'ün cenazesi Ankara'ya getirildi
Terör kurbanı 2 Türk'ün cenazesi Ankara'ya getirildi
Polis Akademisi'nde intikam yemini videosu hakkında açıklama yapıldı
"Polis Akademisi'nde intikam yemini" videosu hakkında açıklama yapıldı
Destici'den Libya çıkışı: HDP'yi anlıyoruz da...
Destici'den Libya çıkışı: HDP'yi anlıyoruz da...
İşte 'Kanal İstanbul' ile ilgili yalanlar ve gerçekler
İşte 'Kanal İstanbul' ile ilgili yalanlar ve gerçekler
Daha Fazla Video Göster