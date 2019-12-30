Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan “Libya tezkeresi” için CHP'ye kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresini görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gitti. Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Libya tezkeresi için bilgilendirme yaptı.