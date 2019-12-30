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30.12.2019
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan “Libya tezkeresi” için CHP'ye kritik ziyaret
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresini görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gitti. Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.
Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti saat 12.00'de başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Libya tezkeresi için bilgilendirme yaptı.
Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti saat 12.00'de başladı.
Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Kendilerine tezkere ve Libya'daki son durum hakkında bilgi verdik. Aynı şekilde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakat zaptıyla ilgili bilgi verdik. Sayın Genel Başkan ve çalışma arkadaşlarının bazı soruları oldu onlara da cevap verdik. CHP'yi doğrudan bilgilendirmiş olduk. Tezkere konusunda takdir onlarındır. Niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu aktardık."
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