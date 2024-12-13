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Bakan Kurum’un viral olan videosu: Yapay değil yapan zeka

Bakan Kurum'un viral olan videosu: Yapay değil yapan zeka

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.12.2024 16:50
TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının 2025 yılı bütçe sunumunu gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapay zeka ile tasarlanmış İzmir Körfez'inin 10 yıl sonraki halini resmeden bir görseli milletvekillerine göstererek, "Güzel İzmir'imiz merak etmesin, biz dün Haliç'i bu iş bilmezlerin eline nasıl terk etmediysek, bugün de İzmir Körfezi'ni terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Kurum'un konuşmasının viral olan videosu sosyal medyada büyük ses getirdi.
Bakan Kurum’un viral olan videosu: Yapay değil yapan zeka
Kurum’un viral olan videosu: Yapay değil yapan zeka
Kurum'un viral olan videosu: Yapay değil yapan zeka
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