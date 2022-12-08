Bakan Kurum Turkuvaz Medya Merkezi'nde duyurdu! Yılbaşından itibaren 81 ilde yeni uygulama başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında Sabah gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Sıfır enerjili binalar uygulamasını da yılbaşı itibarıyla 81 ilde uygulamaya geçiriyoruz" dedi.