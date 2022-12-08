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Bakan Kurum Turkuvaz Medya Merkezi'nde duyurdu! Yılbaşından itibaren 81 ilde yeni uygulama başlıyor

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Giriş: 08.12.2022 21:35
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında Sabah gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Sıfır enerjili binalar uygulamasını da yılbaşı itibarıyla 81 ilde uygulamaya geçiriyoruz" dedi.
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