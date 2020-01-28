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28.01.2020
Bakan Kurum: Toplamda 10 bin konutluk uydukent kuracağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da 58, Malatya'da 315 yıkık bina var. Toplam 10 bin konutluk uydukent kuracağız. Depremden hasar gören köylerde tarım köy uygulaması yapılacak. Toplamda Elazığ için 4250 konutluk bir projeyi başlatmış olduk." ifadelerini kullandı.
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