Bakan Kurum: Olası İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunudur

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pendik'te düzenlenen Konut ve İşyeri Kura Çekim Töreni'nde İstanbullulara peş peşe tarihi müjdeler verdi. Olası İstanbul depremine karşı en acil ve ertelenemez çözümün kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, büyük ilgi gören 'Yarısı Bizden' kampanyasının süresinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. İstanbul'da kiralık sosyal konut uygulamasında ilk anahtarların önümüzdeki ay teslim edileceğini, Pendik'teki projede ise gecikmeden kaynaklanan hiçbir ek maliyetin vatandaşa yansıtılmayacağını duyuran Bakan Kurum, kentsel dönüşüm projelerini engellemeye çalışan muhalefet anlayışına da sert sözlerle yüklendi.