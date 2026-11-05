ABD'deki seçim sonuçları İran'da nasıl yankılandı? İran medyasından Trump'a sert sözler: "Trump balonu patladı"

ABD'de ara seçimlerin sona ermesi ve Demokratların elde ettiği zafer, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Seçim sonuçlarının dikkatle takip edildiği ülkelerden biri de İran oldu. Peki, Demokratların başarısı İran'da nasıl karşılandı? İran medyası seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdi? ABD'deki siyasi gelişmelerin Tahran'daki yansımalarını ve İran basınında öne çıkan yorumları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.