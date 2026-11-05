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Fransa alev alev! Genel grev çağrısı sokakları karıştırdı: Polisten biber gazı ve coplu müdahale
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa alev alev! Genel grev çağrısı sokakları karıştırdı: Polisten biber gazı ve coplu müdahale

Fransa'da eğitim reformu talebiyle fitili ateşlenen protestolar, 5 büyük sendikanın aldığı genel grev kararıyla yeniden alevlendi. Başkent Paris ve Lyon başta olmak üzere ülke genelinde 260'tan fazla noktada sokaklara dökülen yüz binler ile güvenlik güçleri arasında tansiyon doruğa çıktı. Çevik kuvvet polisinin ellerinde coplarla barikat kurduğu ve yoğun biber gazıyla müdahale ettiği eylemlere öğrenciler ile emekliler de katılırken, hayat pahalılığına ve hükümete yönelik öfke dinmek bilmiyor.

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