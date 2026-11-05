ABD seçimleri küresel piyasaları sarstı! Petrol çakıldı, altın ve gümüş rekor koşusuna geçti

ABD'de ara seçimlerin ardından Kongre'deki güç dengelerinin değişmesi, küresel piyasalarda hareketliliği artırdı. Jeopolitik risklerin azalacağı beklentisiyle Brent petrol 118 dolardan 95 dolara kadar gerilerken altın ve gümüş fiyatları yükselişe geçti. Ons altının 4 bin 100 dolar seviyesini aşmasının ardından gram altında 6 bin 800-7 bin lira, gümüşte ise 55 dolar seviyesi gündeme geldi. Piyasalardaki yeni dönemin şifrelerini A Para muhabiri Azize Alan ve Ekonomist Arda Coşar değerlendirdi.