İnsana Dair | Denizli'nin son keçe ustası! 45 yıldır 300 yıllık evinde mesleğini yaşatıyor

A Haber'in "İnsana Dair" özel haberinde, Denizli'nin Çal ilçesinde unutulmaya yüz tutan keçe ve kepenek ustalığını yaşatan Hüseyin Öksüz'ün hikâyesi ekrana taşındı. Kentin tek keçe ustası olan 61 yaşındaki Öksüz, 45 yıldır sürdürdüğü mesleğini yaklaşık 300 yıllık tarihi evinde devam ettiriyor. Çırak bulamadığı için zanaatını gelecek nesillere aktarmakta güçlük çeken Öksüz, kızının desteğiyle geleneksel üretimi ayakta tutmaya çalışıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un özel haberinde, yıllara meydan okuyan ustanın emeği ve kaybolmaya yüz tutan mesleğinin hikâyesi anlatıldı.