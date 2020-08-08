08 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Koca duyurdu! Günlük test sayısında rekor artış | 8 Ağustos Cumartesi koronavirüs tablosu

Bakan Koca duyurdu! Günlük test sayısında rekor artış | 8 Ağustos Cumartesi koronavirüs tablosu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2020 21:26
Güncelleme:08.08.2020 21:28
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Ağustos koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca günlük test sayısında 64 bin sınırıyla bugüne kadar bir günde en yüksek test yapıldığına dikkat çekti. İşte 8 Ağustos Cumartesi Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu; Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 239 bin 622, can kaybı 5 bin 829 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 239 bin 622, can kaybı 5 bin 829 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 63 bin 842 test yapıldı, 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 1082 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 222 bin 656 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 202 bin 370, vaka sayısı 239 bin 622, vefat sayısı 5 bin 829 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 587, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,1 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Günlük test sayısında rekor artış!
Günlük test sayısında rekor artış!
Beyrut sokaklarında Recep Tayyip Erdoğan sesleri
Beyrut sokaklarında Recep Tayyip Erdoğan sesleri
Türkiye'den Lübnan'a açık çek!
Türkiye'den Lübnan'a açık çek!
A Haber Beyrut'taki büyük patlamanın yaşandığı noktada
A Haber Beyrut'taki büyük patlamanın yaşandığı noktada
AK Parti'de büyük gün geldi çattı!
AK Parti'de büyük gün geldi çattı!
Kadıköy'de değnekçiye gözaltı! Vatandaş ihbar etti
Kadıköy'de değnekçiye gözaltı! Vatandaş ihbar etti
İstanbulluların çilesi başladı! Havadan görüntülendi
İstanbulluların çilesi başladı! Havadan görüntülendi
Patlamanın mesajı ne? İsrail etkisi var mı?
Patlamanın mesajı ne? İsrail etkisi var mı?
A Haber ekibi Beyrut’ta!
A Haber ekibi Beyrut’ta!
Esenler'de İSKİ isyanı! Mahalle sakinleri tepki gösterdi
Esenler'de İSKİ isyanı! Mahalle sakinleri tepki gösterdi
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Lübnan'a kritik ziyaret
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Lübnan'a kritik ziyaret
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Lübnan'a kritik ziyaret
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Lübnan'a kritik ziyaret
Daha Fazla Video Göster