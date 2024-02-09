09 Şubat 2024, Cuma
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Bakan Kacır’dan Alper Gezeravcı’ya mesaj: “Geldi adam!”
Türkiye, uzay misyonunu tamamladı. İlk astronotumuz Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta uzaya çıktı. 14 günde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) deneylerini tamamladı. Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon kapsülü, çarşamba günü ISS'den ayrıldı. Yaklaşık 48 saat süren yolculuğun ardından ilk Türk astronotumuzu taşıyan kapsül Florida'da Daytona Beach bölgesine iniş yaptı. Bu tarihi yolculuktan sonra Bakan Kaçır'dan açıklama geldi.