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Bakan Gürlek'ten Kozinoğlu ve Yazıcıoğlu soruşturmaları açıklaması
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Gürlek'ten Kozinoğlu ve Yazıcıoğlu soruşturmaları açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kaşif Kozinoğlu ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü soruşturmalarında gelinen son durum hakkında Anadolu Ajansı Editör Masası programında açıklamalarda bulundu.

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