27 Kasım 2024, Çarşamba
Bakan Güler'den kılıçlı yemine sert tepki: Kasıtlı organize
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Güler, kasıtlı organize bir disiplinsizliğin olduğunu vurgulayarak "Teğmenlere isnat edilen suç kılıç çatmak değil kasıtlı organize disiplinsizliktir. Emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır, bu kabul edilemez bir durumdur. Disiplin Kurulu kararını verecek disiplinden asla taviz verilemeyecektir. " dedi.