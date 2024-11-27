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Bakan Güler'den kılıçlı yemine sert tepki: Kasıtlı organize

Bakan Güler'den kılıçlı yemine sert tepki: Kasıtlı organize

Mehmet Zeyrek
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Giriş: 27.11.2024 09:06
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Güler, kasıtlı organize bir disiplinsizliğin olduğunu vurgulayarak "Teğmenlere isnat edilen suç kılıç çatmak değil kasıtlı organize disiplinsizliktir. Emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır, bu kabul edilemez bir durumdur. Disiplin Kurulu kararını verecek disiplinden asla taviz verilemeyecektir. " dedi.
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Kılıçlı yemine sert tepki: Kasıtlı organize
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