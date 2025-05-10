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Bakan Fidan’dan terörsüz Türkiye açıklaması: Sadece silah bırakmaz yetmez

Bakan Fidan’dan terörsüz Türkiye açıklaması: Sadece silah bırakmaz yetmez

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 09:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine değindi PKK'nın silah bırakmasının yeterli olmayacağını vurguladı, "İllegal yapılarını istihbari yapılarını da ortadan kaldırmaları gerekiyor." dedi. Bakan Fidan, yıllar önce FETÖ’cülerin kendisini arsenik ve civa ile zehirlemek istediğini de ilk kez açıkladı.
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Bakan Fidan’dan terörsüz Türkiye açıklaması: Sadece silah bırakmaz yetmez
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