Bakan Fidan’dan terörsüz Türkiye açıklaması: Sadece silah bırakmaz yetmez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine değindi PKK'nın silah bırakmasının yeterli olmayacağını vurguladı, "İllegal yapılarını istihbari yapılarını da ortadan kaldırmaları gerekiyor." dedi. Bakan Fidan, yıllar önce FETÖ’cülerin kendisini arsenik ve civa ile zehirlemek istediğini de ilk kez açıkladı.

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