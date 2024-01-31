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Bakan Fidan Romanya Senatosu Başkanıyla görüşme gerçekleştirdi!

İHA
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Giriş: 31.01.2024 19:30
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Romanya Senatosu Başkanı Nicolae Ionel Ciuca ile bir araya geldi.
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