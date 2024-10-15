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Bakan Fidan: Lübnan’dan 966 vatandaşımızı tahliye ettik

Bakan Fidan: Lübnan’dan 966 vatandaşımızı tahliye ettik

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 15:31
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan 966 Türk vatandaşının Lübnan'dan taliye edildiğini ve havayolu ulaşımı için de çalışmalar yapıldığını söyledi.
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Bakan Fidan: Lübnan’dan 966 vatandaşımızı tahliye ettik
Bakan Fidan: Lübnan’dan 966 vatandaşımızı tahliye ettik
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