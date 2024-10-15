Bakan Fidan: Lübnan’dan 966 vatandaşımızı tahliye ettik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan 966 Türk vatandaşının Lübnan'dan taliye edildiğini ve havayolu ulaşımı için de çalışmalar yapıldığını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN