27 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Dönmez paylaştı: Sakarya'da gaz akışı test edildi! Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi

Bakan Dönmez paylaştı: Sakarya'da gaz akışı test edildi! Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2020 16:26
Güncelleme:27.08.2020 16:27
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılışına ilişkin görüntüleri paylaştı. Öte yandan A Haber'de Banu El'e konuk olan Emekli Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, "Kaliteli bir gaz olduğu uzmanlar tarafından işaret edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin tespit ettiği rezervlerin kalitesinin çok yüksek olduğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlar tarafından ve o gazın testinin yapıldığı anlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından paylaşıldı.

Türkiye için önemli bir keşif. Dünyada hem siyasi dengeleri hem de ekonomik dengeleri değiştirebilecek bir keşif olarak değerlendiriliyor. Türkiye'ye karşı hamlelerin bu süreçte çok yoğun bir biçimde artmış olması da Türkiye'nin bu tür keşiflerini artırabileceği endişesinden kaynaklandığı değerlendirmeleri de yapılıyor.

Emekli Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber'de Banu El'e Karadeniz'deki tarihi keşifi değerlendirdi.

Tokmakoğlu, "Karadeniz'de bulduğumuz gaz kıymetli bir defa. Ama bu sadece işin başını işaret ediyor. Yani bundan itibaren hem aynı gaz sahası içerisinde iki katmanda ki olası burada da yine aynı şekilde gaz var. Hatta petrol türevleriyle ilgili olarak da çalışmalar genişletilebilir. Burada rezervi bulmuş durumdayız. Bunun şimdi ekonomik potansiyeli daha da artırma yolları aranıyor. Ki kaliteli bir gaz olduğu zaten uzmanlarca işaret edildi. Görüntüler de o da var. Ama benim burada savunduğum bir ilke var Karadeniz'deki her türlü bizim ortaya koyduğumuz kabiliyet Doğu Akdeniz'deki kabiliyetimizi de artıracak. Çünkü biz bunu bulabilen ve işletmek içinde kendi risklerini üstlenmiş ciddi bir ülke olarak ortaya çıkıyoruz. Bu da Türkiye'nin elini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da gaz akışı test edildi!
Sakarya'da gaz akışı test edildi!
Bol keseden vaat! İmamoğlu hepsini unuttu
Bol keseden vaat! İmamoğlu hepsini unuttu
CHP'li belediye HDP istihdam bürosuna döndü
CHP'li belediye HDP istihdam bürosuna döndü
ABD özel temsilcisi Ankara'da
ABD özel temsilcisi Ankara'da
Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi
Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız
"Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız"
Türkiye yeni NAVTEX yayınladı
Türkiye yeni NAVTEX yayınladı
Tarihi müjde mutlu etmedi! Tepki çeken yorum
Tarihi müjde mutlu etmedi! Tepki çeken yorum
Ayağında terlikleriyle arıyor
Ayağında terlikleriyle arıyor
9 kez vurulan Türk A Haber'de
9 kez vurulan Türk A Haber'de
Türkiye'den Fransa'ya flaş yanıt
Türkiye'den Fransa'ya flaş yanıt
Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü
Daha Fazla Video Göster