Bakan Dönmez paylaştı: Sakarya'da gaz akışı test edildi! Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılışına ilişkin görüntüleri paylaştı. Öte yandan A Haber'de Banu El'e konuk olan Emekli Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, "Kaliteli bir gaz olduğu uzmanlar tarafından işaret edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin tespit ettiği rezervlerin kalitesinin çok yüksek olduğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlar tarafından ve o gazın testinin yapıldığı anlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından paylaşıldı.

Türkiye için önemli bir keşif. Dünyada hem siyasi dengeleri hem de ekonomik dengeleri değiştirebilecek bir keşif olarak değerlendiriliyor. Türkiye'ye karşı hamlelerin bu süreçte çok yoğun bir biçimde artmış olması da Türkiye'nin bu tür keşiflerini artırabileceği endişesinden kaynaklandığı değerlendirmeleri de yapılıyor.

Emekli Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber'de Banu El'e Karadeniz'deki tarihi keşifi değerlendirdi.

Tokmakoğlu, "Karadeniz'de bulduğumuz gaz kıymetli bir defa. Ama bu sadece işin başını işaret ediyor. Yani bundan itibaren hem aynı gaz sahası içerisinde iki katmanda ki olası burada da yine aynı şekilde gaz var. Hatta petrol türevleriyle ilgili olarak da çalışmalar genişletilebilir. Burada rezervi bulmuş durumdayız. Bunun şimdi ekonomik potansiyeli daha da artırma yolları aranıyor. Ki kaliteli bir gaz olduğu zaten uzmanlarca işaret edildi. Görüntüler de o da var. Ama benim burada savunduğum bir ilke var Karadeniz'deki her türlü bizim ortaya koyduğumuz kabiliyet Doğu Akdeniz'deki kabiliyetimizi de artıracak. Çünkü biz bunu bulabilen ve işletmek içinde kendi risklerini üstlenmiş ciddi bir ülke olarak ortaya çıkıyoruz. Bu da Türkiye'nin elini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.