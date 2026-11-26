Fon sürecine ilişkin merak edilenler yanıt buldu! Kalan ödemeler ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen fon bilgilendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, henüz alacağının tamamını alamayan 43 bin 343 yatırımcı için ödeme sürecinin devam edeceğini belirtirken, kesin bir ödeme takvimi verilemediğini ifade etti. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal'ın yatırımcıların enflasyon farkı ve stopaj iadesi taleplerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakan Şimşek, yeterli kaynak oluşması halinde nihai ödemelerde enflasyon farkının dikkate alınacağını, stopaj iadesinin ise yeni bir kanuni düzenleme olmadan mümkün olmadığını söyledi. Bakan Gürlek, fon soruşturmalarında iddianame yazım aşamasına geçildiğini ve gönüllü iadenin cezai sorumluluğu ortadan kaldırmadığını vurguladı. Toplantıda ayrıca seçim tarihi, emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmaları ve reel sektöre sağlanacak destekler de ele alındı.