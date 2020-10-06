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Bakan Çavuşoğlu ve Azerbaycan mevkidaşı Bayramov'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 06.10.2020 13:22
Güncelleme:06.10.2020 13:28
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile basın toplantısı düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu, "Biz Gürcistan, Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan toprak bütünlüğünü de öyle savunuyoruz. Bu konuda çifte standart olmaz." açıklamasında bulunurken Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur" dedi.

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bir kez daha Tüerkiye'nin Azerbaycan'a desteğini göstermek için bugün Azerbaycan'ı ziyaret ediyorum. Her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanındayız.

Bütün dünyaya bir kez daha şunu söylemek istiyoruz yukarı Karabağ Azerbaycan'ındır.

Ermenistan sivilleri vuruyor, bu bir savaş suçudur.

Uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Biz Gürcistan, Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan toprak bütünlüğünü de öyle savunuyoruz. Bu konuda çifte standart olmaz. Olmayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor.

Biz Azerbaycan'la bir milletiz.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un açıklamalarından satır başları:

"Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur"

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