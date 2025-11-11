11 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bahis skandalında zarar bilançosu: 55 milyar dolar
Bahis skandalında zarar bilançosu: 55 milyar dolar

Bahis skandalında zarar bilançosu: 55 milyar dolar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2025 00:20
Güncelleme:11.11.2025 00:21
Soruşturmanın yankıları sürerken, konu A Haber ekranlarında da masaya yatırıldı. Programa katılan spor yorumcusu Taner Karaman, Türkiye'nin her yıl illegal bahisle mücadele için yaklaşık 55 milyar dolar harcadığını belirtti. Karaman, bu tutarın Türk futbolunun 69 yılda elde ettiği toplam gelire eşdeğer olduğuna dikkat çekerek, "Üstelik buna 300 milyar TL'yi aşan vergi kaybı da eklendiğinde tablo çok daha vahim bir hâl alıyor." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bahis skandalında zarar bilançosu: 55 milyar dolar
Bahis skandalında zarar bilançosu dudak uçuklattı
Bahis skandalında zarar bilançosu dudak uçuklattı
Balıkesir’deki deprem anı güvenlik kamerasında
Balıkesir'deki deprem anı güvenlik kamerasında
Bölgede 7’ye varan deprem oluşturabilecek fay var
"Bölgede 7'ye varan deprem oluşturabilecek fay var"
Çok net Cumhur İttifakı mesajı!
Çok net Cumhur İttifakı mesajı!
Özel saldırganlık üretiyor
"Özel saldırganlık üretiyor"
Barış isteniyorsa TSK talep edilir
"Barış isteniyorsa TSK talep edilir"
Bahis meselesi son derece can sıkıcısı
"Bahis meselesi son derece can sıkıcısı"
PKK tüm uzantıları ile silah bırakmalı
"PKK tüm uzantıları ile silah bırakmalı"
Cumhur İttifakı’nda çatlak ve kırılganlık yok
"Cumhur İttifakı’nda çatlak ve kırılganlık yok"
Karabağ şehitleri ortak şeref nişanemizdir
"Karabağ şehitleri ortak şeref nişanemizdir"
Yargı sürecini yakından takip edeceğiz
"Yargı sürecini yakından takip edeceğiz"
Atatürk’ün hatırasına sahip çıkacağız
"Atatürk’ün hatırasına sahip çıkacağız"
Daha Fazla Video Göster