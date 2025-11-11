Bahis skandalında zarar bilançosu: 55 milyar dolar

Soruşturmanın yankıları sürerken, konu A Haber ekranlarında da masaya yatırıldı. Programa katılan spor yorumcusu Taner Karaman, Türkiye'nin her yıl illegal bahisle mücadele için yaklaşık 55 milyar dolar harcadığını belirtti. Karaman, bu tutarın Türk futbolunun 69 yılda elde ettiği toplam gelire eşdeğer olduğuna dikkat çekerek, "Üstelik buna 300 milyar TL'yi aşan vergi kaybı da eklendiğinde tablo çok daha vahim bir hâl alıyor." ifadelerini kullandı.

