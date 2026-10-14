Bahçeli’den Türk dünyasına mesaj! “Aramıza nifak tohumları ekilmesin”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekim ayının son haftasında Ankara’da düzenlenmesi planlanan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi öncesinde yazılı açıklama yaptı. Türkiye’nin dönem başkanlığına ve Türk dünyasının ortak hedeflerine dikkat çeken Bahçeli, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin önemini vurguladı. Bahçeli, iki ülke arasındaki gönül bağlarının bozulmasına yönelik girişimlere karşı çıkarak, “Aramıza nifak tohumları ekilmesin” mesajı verdi. Açıklamanın ayrıntılarını A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.