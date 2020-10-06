Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Yeni deste açıp ortaklarınla birbirinizi ütün

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüsle mücadele için 'her oyunda yeni deste açacaksın' önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu'na tavsiyem en iyi bildiği işi yapıp yeni bir deste açıp ortaklarıyla birbirlerini ütmeleridir'' ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli'nin açıklamasının o kısmı:



Bizim sorunumuz Türk Tabipler Birliği(TTB) merkez konseyine yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanıdır. Bizim hesabımız teröristlere övgüler düzen küçük bir azınlıkladır. Bu nedenle TTB kapatılsın diyorum. Hiç kimse öküz altında buzağı aramasın.

Kılıçdaroğlu'na tavsiyem en iyi yaptığı işte ustalaşması mesela yeni bir iskambil kağıdı alarak zillet ittifakının ortaklarını da alarak masaya oturup birbirlerine hile yaparak ütmeleridir. Bizim kağıda küreğe ayıracak vaktimiz yoktur. Kılıçdaroğlu'nu ciddi bir siyaset adamı olmaya davet ediyorum. Eğer güldürü işine soyunmak istiyorsa durmasın ilerlesin.