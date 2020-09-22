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Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz koronavirüs önerisi! Sosyal medyada yine alay konusu oldu

Genel Başkanı Kemal , daha önceden yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile olan mücadeleyle alakalı olarak, "Bulaşmasını engelle, engellemeyezsen tedavi et" şeklinde konuşmuş, o dönemde sosyal medyada alay konusu haline gelmişti. Bugün de yaptığı akılalmaz öneriyle duyanları hayretler içerisinde bırakan Kılıçdaroğlu, kahvehanelerdeki oyun yasağına ilişkin olarak "her oyunda yeni deste kağıt açılması" önerisini sundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz koronavirüs önerisi! Sosyal medyada yine alay konusu oldu

Daha önce de koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirler hakkında bir öneride bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyanın gündemine oturmuş ve alay alay konusu olmuştu. "Bulaşmayı önle, bulaşırsa tedavi et. Çözüm bu kadar basit " diyen ve günlerce sosyal medyanın diline düşen Kılıçdaroğlu bugün de normalleşme sürecine ilişkin yaptığı önerilerle "Yok artık" dedirtti.

"HER OYUNDA YENİ DESTE AÇILSIN! KİMSENİN AKLINA BU GELMİYOR MU?"
Kılıçdaroğlu "Kahvehaneler açık oyun oynamak yasak. Halbuki her oyunda yeni deste açın çözüm bu kadar basit. Kimsenin aklına gelmiyor mu bu?" dedi. İzleyenlerin şaka olmadığını anladığı görüntüler duyanları hayretler içerisinde bıraktı.

HERKES KILIÇDAROĞLU İÇİN SEFERBER OLDU
Sosyal medyada birçok kullanıcı Kılıçdaroğlu'na destelerin elden ele gezeceğini, her oyunda deste açmanın kahvehane başına günlük 300-400 deste yapacağını bunun da ortalama 4 bin TL yapacağını anlatmaya çalıştı.

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İLK ÖNERİSİ DEĞİL!
Kılıçdaroğlu daha önce de Koronavirüs ile mücadelenin çok basit olduğunu "Bulaşmasını engelle, engellemeyezsen tedavi et" formulünde gizli olduğunu açıklamıştı ve bunu "Akıl ve mantık" önerisi olarak ilan etmişti.

Kılıçdaroğlu açıklamasında "Bir salgın var mı, var. Bütün dünyada var… Yine akılla yine mantıkla mücadele edeceğiz. İki ayaklı… Birincisi önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bulaşmanın önüne geçecek engelleri alacaksın. Akıl var mantık var… İkincisi ise hastalık bütün önlemlere rağmen bulaştıysa bunu tedavi edeceksin. Bu kadar basit" dedi.

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