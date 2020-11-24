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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Alaattin Çakıcı' çıkışı: Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz

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Giriş: 24.11.2020 12:09
Güncelleme:24.11.2020 12:14
Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, ''Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır, Alaattin Çakıcı şehidimizin oğludur, Alaattin Çakıcı vatan ve millet sevdalısıdır. Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz'' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamasının o kısmı:
CHP Genel Başkanı'nın siyaset yapıyor olmalıdır. Her sözü gerçek dışıdır. Kriz ve kaosa yatırımdır. Geçen haftaki suçlamaları ve CHP'nin sözcülerinin yalanları bir siyaset trajedisidir. Alaattin Çakıcı şehidimizin oğludur, benim dava arkadaşımdır, vatan ve millet sevdalısıdır. Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem, ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olamaz. Alaattin Çakıcı'nın bu millete ve devlete nasıl hizmet ettiğini bilen bilir. Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek istiyorsa birlikte yürüdüğü, anayasa hazırladığı teröristlere baksın. Çakıcı ve onun gibi arkadaşlarımız Türk devletine karşı saldırı düzenleyen terör örgütleriyle mücadele etmiştir. Devlet ve millet namına gövdelerini taşın altına koymuşlardır. Acil beklentimiz Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekenin Genel Kurul'da karara bağlanmasıdır.

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