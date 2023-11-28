Bahçeli’den Ankara-İstanbul mesajı! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, “Huzurlu ve güvenli liman arayanlara tek çare, MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Mahalli idarelere düşen zilleti kaldırmak için hazırlık yapıyoruz. Cumhur İttifakı Ankara ve İstanbul’da zilleti sallayacak” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin Ankara ve İstanbul mesajlarını A Haber canlı yayınına katılan Siyaset bilimsi Ferhat Murat değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN