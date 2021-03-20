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Baharı beklerken kış geri döndü! İstanbul’da perşembe günü kar yağışı bekleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2021 10:25
Türkiye martta bahar beklerken ufukta kar gözüktü. Yurt genelinde salı gününden itibaren hava sıcaklığının 7-8 derece düşmesi bekleniyor, kar yağışı yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. İstanbul’da perşembe günü kar yağışı bekleniyor. Yağışlı hava cuma gününden itibaren yurdu terk edecek. Detayları Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan A Haber canlı yayınında anlattı.
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