Baharı beklerken kış geri döndü! İstanbul’da perşembe günü kar yağışı bekleniyor

Türkiye martta bahar beklerken ufukta kar gözüktü. Yurt genelinde salı gününden itibaren hava sıcaklığının 7-8 derece düşmesi bekleniyor, kar yağışı yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. İstanbul’da perşembe günü kar yağışı bekleniyor. Yağışlı hava cuma gününden itibaren yurdu terk edecek. Detayları Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan A Haber canlı yayınında anlattı.