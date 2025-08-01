01 Ağustos 2025, Cuma
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Aziz İhsan Aktaş soruşturmasına yeni gelişme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında çember daralıyor. Suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 9’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 16 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. A Haber muhabiri Kadir Mercan, soruşturmadaki son gelişmeleri İstanbul Adliyesi’nden aktardı.