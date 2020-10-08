Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki hedefi ne? Emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir açıkladı

Azerbaycan, Ermenistan işgalinde bulunan Dağlık Karabağ’da ilerleyişini sürdürüyor. Operasyonun 12. gününde Karabağ’da cephe hattı genişledi. Peki, kritik harekâtta son durum ne? Coğrafi yapı harekâtı nasıl etkileyecek? Azerbaycan nereye kadar ilerleyişini sürdürecek? Emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir, Haktan Uysal’ın sunumuyla A Haber’de ekranlara gelen Memleket Meselesi programında yorumladı. Osman Gazi Kandemir, “Baktığımız zaman az bir bölge ele geçirilmiş gibi görünüyor ama askeri harekât böyle yürür zaten. Harbin önemi düşmanın savunma azim ve iradesini kırmak. Burada beklenen Emeni kuvvetlerinin 'tamam biz bu işi yapamayacağız’ deme noktasına getirmek. (Azerbaycan) şimdi hem kuzeyden hem güneyden ilerliyor. Bu harekata bakıldığı zaman nihai hedefinin eğer Azerbaycan toprakları ile sınırlı kalacak ise; ki şuanda siyasilerin açıklaması öyle… Stratejik seviyelerin kararı bu! Stratejik seviye kim? Azerbaycan Devleti… Bu harekatın hedefi Laçin bölgesi olabilir” dedi.