Azerbaycan'daki tarihi törende konuşan Başkan Erdoğan: Hesabını sormak boynumuzun borcudur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Törenden konuşma yapan Başkan Erdoğan, “Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Karabağ'a katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplamaları gerekiyor.” ifadelerini kullandı.