10 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Azerbaycan'daki tarihi törende konuşan Başkan Erdoğan: Hesabını sormak boynumuzun borcudur

Azerbaycan'daki tarihi törende konuşan Başkan Erdoğan: Hesabını sormak boynumuzun borcudur

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.12.2020 13:12
Güncelleme:10.12.2020 13:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Törenden konuşma yapan Başkan Erdoğan, “Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Karabağ'a katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplamaları gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Hesabını sormak boynumuzun borcudur
Başkan Erdoğan: Hesabını sormak boynumuzun borcudur
Aliyev'den Zafer Günü'nde Türkiye ve Karabağ mesajı
Aliyev'den Zafer Günü'nde Türkiye ve Karabağ mesajı
Tarihi törene damga vuran an!
Tarihi törene damga vuran an!
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev’in kabrini ziyaret etti
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev’in kabrini ziyaret etti
Türkiye'den Azerbaycan için dünyaya mesaj
Türkiye'den Azerbaycan için dünyaya mesaj
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan teknoloji üssü olma mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan teknoloji üssü olma mesajı
Murat Ongun beni tanımıyormuş
Murat Ongun beni tanımıyormuş
DHKP-C'li avukat Ünsal yakalandı
DHKP-C'li avukat Ünsal yakalandı
İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz!
İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz!
Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?
Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?
Sağlık Bakanı Koca duyurdu!
Sağlık Bakanı Koca duyurdu!
Erdoğan ile Aliyev bir araya geldi
Erdoğan ile Aliyev bir araya geldi
Daha Fazla Video Göster