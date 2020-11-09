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Azerbaycan'da çifte bayram! Şuşa zaferinin ardından...

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Giriş: 09.11.2020 11:45
Güncelleme:09.11.2020 11:55
Son dakika haberi... Şuşa zaferinin ardından Azerbaycan'da çifte bayram yaşanıyor. Azerbaycan'da bayrak günü büyük coşku ile kutlanıyor. Azerbaycanlı vatandaşları Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Gence'den aktardı.

Son dakika haberi... Şuşa zaferinin ardından Azerbaycan'da çifte bayram yaşanıyor. Azerbaycan'da bayrak günü büyük coşku ile kutlanıyor. Azerbaycanlı vatandaşları Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Gence'den aktardı.

Son dakika: Şuşa zaferinin ardından Azerbaycanda çifte bayram! Vatandaşlar sevinçlerini A Haberle paylaştı SON DAKİKA: ŞUŞA ZAFERİNİN ARDINDAN AZERBAYCAN'DA ÇİFTE BAYRAM! VATANDAŞLAR SEVİNÇLERİNİ A HABER'LE PAYLAŞTI

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