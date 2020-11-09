- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Azerbaycan'da çifte bayram! Şuşa zaferinin ardından...
Son dakika haberi... Şuşa zaferinin ardından Azerbaycan'da çifte bayram yaşanıyor. Azerbaycan'da bayrak günü büyük coşku ile kutlanıyor. Azerbaycanlı vatandaşları Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Gence'den aktardı.
Son dakika haberi... Şuşa zaferinin ardından Azerbaycan'da çifte bayram yaşanıyor. Azerbaycan'da bayrak günü büyük coşku ile kutlanıyor. Azerbaycanlı vatandaşları Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Gence'den aktardı.