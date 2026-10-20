İstanbul'daki sel felaketinin bilançosunu Vali Gül açıkladı 7 can kaybı, 10 milyar lira zarar

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Havzası Su Kurulu Toplantısı'nda geçen hafta yaşanan sel felaketine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve selin yaklaşık 10 milyar liralık doğrudan ve dolaylı zarara yol açtığını belirten Gül, dere yataklarındaki yapılaşmaya dikkat çekti. Yaşanan taşkınların Marmara için bir milat olması gerektiğini vurgulayan Gül, geçmişte gerekli tedbirlerin alınmamasında vatandaşların ve idarecilerin sorumluluğu bulunduğunu söyledi.