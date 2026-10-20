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Kırıkkale'de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu! 35 gözaltı, 5 şüpheli aranıyor
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kırıkkale'de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu! 35 gözaltı, 5 şüpheli aranıyor

Kırıkkale'de fuhşa aracılık, uyuşturucu madde kullanımı ve reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki iddialarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Bir kadının şikâyeti üzerine başlatılan ve genişletilen soruşturma kapsamında 34 ekip ve 123 polisin katılımıyla çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Dört kadının mağdur olarak belirlendiği soruşturmada firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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