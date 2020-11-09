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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Şuşa zaferinin ardından Azerbaycan'da çifte bayram! Vatandaşlar sevinçlerini A Haber'le paylaştı Son dakika: Şuşa zaferinin ardından Azerbaycan'da çifte bayram! Vatandaşlar sevinçlerini A Haber'le paylaştı
Son dakika haberi... Şuşa zaferinin ardından Azerbaycan'da çifte bayram yaşanıyor. Azerbaycan'da bayrak günü büyük coşku ile kutlanıyor. Azerbaycanlı vatandaşları Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırarak
"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Gence'den aktardı. Giriş Tarihi: 09.11.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 11:56
Şuşa zaferinin ardından Azerbaycan'da çifte bayram yaşanıyor. Azerbaycan'da bayrak günü büyük coşku ile kutlanıyor. Azerbaycanlı vatandaşları Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırarak
"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Gence'den aktardı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Azerbaycanlılar Şuşa zaferinin ardından bayrak gününü büyük bir coşkuyla kutluyor.
Azerbaycanlı vatandaşlar 10 metrelik Azerbaycan bayrağını Gence sokaklarında dalgalandırdı.
A Haber'e konuşan bir vatandaş
"Bugün Azerbaycan'ın bayrak günü ve bizim sevincimizin haddi hududu yoktur. Şuşa'nın alınması münasebetiyle de bugün Azerbaycanlılar için en unutulmaz günlerden biridir. Çok sevinçliyiz. Yaşasın ordumuz." ifadelerini kullandı.
İşte o görüntüler...