A Haber'e konuşan bir vatandaş "Bugün Azerbaycan'ın bayrak günü ve bizim sevincimizin haddi hududu yoktur. Şuşa'nın alınması münasebetiyle de bugün Azerbaycanlılar için en unutulmaz günlerden biridir. Çok sevinçliyiz. Yaşasın ordumuz." ifadelerini kullandı.