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Haberler Galeri Son dakika: Şuşa zaferinin ardından Azerbaycan'da çifte bayram! Vatandaşlar sevinçlerini A Haber'le paylaştı

Son dakika: Şuşa zaferinin ardından Azerbaycan'da çifte bayram! Vatandaşlar sevinçlerini A Haber'le paylaştı

Son dakika haberi... Şuşa zaferinin ardından Azerbaycan'da çifte bayram yaşanıyor. Azerbaycan'da bayrak günü büyük coşku ile kutlanıyor. Azerbaycanlı vatandaşları Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Gence'den aktardı.

Giriş Tarihi: 09.11.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 11:56
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Son dakika: Şuşa zaferinin ardından Azerbaycan'da çifte bayram! Vatandaşlar sevinçlerini A Haber'le paylaştı

Şuşa zaferinin ardından Azerbaycan'da çifte bayram yaşanıyor. Azerbaycan'da bayrak günü büyük coşku ile kutlanıyor. Azerbaycanlı vatandaşları Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Gence'den aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Şuşa zaferinin ardından Azerbaycan'da çifte bayram! Vatandaşlar sevinçlerini A Haber'le paylaştı

Azerbaycanlılar Şuşa zaferinin ardından bayrak gününü büyük bir coşkuyla kutluyor.

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Son dakika: Şuşa zaferinin ardından Azerbaycan'da çifte bayram! Vatandaşlar sevinçlerini A Haber'le paylaştı

Azerbaycanlı vatandaşlar 10 metrelik Azerbaycan bayrağını Gence sokaklarında dalgalandırdı.

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Son dakika: Şuşa zaferinin ardından Azerbaycan'da çifte bayram! Vatandaşlar sevinçlerini A Haber'le paylaştı

A Haber'e konuşan bir vatandaş "Bugün Azerbaycan'ın bayrak günü ve bizim sevincimizin haddi hududu yoktur. Şuşa'nın alınması münasebetiyle de bugün Azerbaycanlılar için en unutulmaz günlerden biridir. Çok sevinçliyiz. Yaşasın ordumuz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Şuşa zaferinin ardından Azerbaycan'da çifte bayram! Vatandaşlar sevinçlerini A Haber'le paylaştı

İşte o görüntüler...