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Erzurum'da dondurucu soğuklar gelmeden mezar mesaisi! Kış için 500 mezar hazırlanıyor
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Erzurum'da dondurucu soğuklar gelmeden mezar mesaisi! Kış için 500 mezar hazırlanıyor

Erzurum'da kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düşmesi ve toprağın donması nedeniyle mezarlıklarda hazırlıklar başladı. Defin işlemlerinin aksamaması için harekete geçen belediye ekipleri, Asri Mezarlık ve Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda yaklaşık 200 mezar yerini hazırladı. Kış boyunca kullanılmak üzere toplam 500 mezarın kazılması hedeflenirken çalışmaların dron görüntüleri de dikkat çekti.

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