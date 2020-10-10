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Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı! Dağlık Karabağ'daki ateşkes başladı

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Giriş: 10.10.2020 11:19
Güncelleme:10.10.2020 11:19
Son dakika haberine göre Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkese varılması konusunda anlaşmıştı. Ateşkes yerel saatle 12.00'dan itibaren yürürlüğe girdi. Ateşkese 3 dakika kala Ermenistan Terter kentinde sivilleri bombaladı. Bölge bulunan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri aktardı.

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