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Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı! Dağlık Karabağ'daki ateşkes başladı
Son dakika haberine göre Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkese varılması konusunda anlaşmıştı. Ateşkes yerel saatle 12.00'dan itibaren yürürlüğe girdi. Ateşkese 3 dakika kala Ermenistan Terter kentinde sivilleri bombaladı. Bölge bulunan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri aktardı.
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