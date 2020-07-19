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Azerbaycan Milletvekili İgbal Ağazade A Haber'e konuştu: Azerbaycan her zaman barıştan yanadır. Ermenistan ise savaş istiyor

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Giriş: 19.07.2020 16:52
Güncelleme:19.07.2020 16:56
Son dakika habaeri... Orhan Sali'nin sunduğu Diplomasi programına katılan Azeri milletvekili Ermenistan'ın saldırgan tutumunu A Haber canlı yayınında anlattı. Ermenistan’ın arkasında Fransa ve Rusya var iddiaları doğru mu? Bölgede son gelişmeler neler? Azerbaycan Milletvekili İgbal Ağazade, “Azerbaycan her zaman barıştan yanadır. Ermenistan ise savaş istiyor” ifadelerini kullandı.

Orhan Sali'nin sunduğu Diplomasi programına katılan Azeri milletvekili Ermenistan'ın saldırgan tutumunu A Haber canlı yayınında anlattı. Ermenistan'ın arkasında Fransa ve Rusya var iddiaları doğru mu? Bölgede son gelişmeler neler? Azerbaycan Milletvekili İgbal Ağazade, "Azerbaycan her zaman barıştan yanadır. Ermenistan ise savaş istiyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜRLER

Ağazade, "Türkiye'nin ve Türkiye halkının Azerbaycan'a halkına verdiği destekten dolayı teşekkürlerimi bildiriyorum. Hiçbir zaman olmadığı kadar Türkiye ve Türk halkı Azerbaycan'ın yanında bulundu. Rusya bu meselelerde daha etkin şu an Türkiye'nin bölgedeki Orta Doğu'daki varlığı Rusya'yı çıkmaz duruma salmıştır." şeklinde konuştu.

Ermenistan neden Azerbaycan’a saldırıyor? Arkasında hangi güçler var? Perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı ERMENİSTAN NEDEN AZERBAYCAN'A SALDIRIYOR? ARKASINDA HANGİ GÜÇLER VAR? PERDE ARKASINI A HABER CANLI YAYININDA ANLATTI
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