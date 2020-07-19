İşte çatışmaların yaşandığı Azerbaycan-Ermenistan sınırı!

Ermenistan-Azerbaycan sınırında son günlerde devam eden çatışmalara ara verilse de gerginlik devam ediyor. Anadolu Ajansı, 12-16 Temmuz tarihlerinde Ermenilerin sınırdaki stratejik yükseklikleri ele geçirmek için saldırdığı Azerbaycan mevzilerinden birini görüntüledi. Üsteğmen Ülvü Velizade de Ermenistan ordusunun provokasyonunu önlediklerini ve gereken yanıtı misliyle verdiklerini söyledi. Velizade, "Düşmana bir karış bile toprak vermedik, vermeyeceğiz. Kardeşimiz Türkiye'den gelen destek mesajlarını her dakika hissediyoruz." dedi.