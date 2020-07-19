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İşte çatışmaların yaşandığı Azerbaycan-Ermenistan sınırı!

Ermenistan-Azerbaycan sınırında son günlerde devam eden çatışmalara ara verilse de gerginlik devam ediyor. Anadolu Ajansı, 12-16 Temmuz tarihlerinde Ermenilerin sınırdaki stratejik yükseklikleri ele geçirmek için saldırdığı Azerbaycan mevzilerinden birini görüntüledi. Üsteğmen Ülvü Velizade de Ermenistan ordusunun provokasyonunu önlediklerini ve gereken yanıtı misliyle verdiklerini söyledi. Velizade, "Düşmana bir karış bile toprak vermedik, vermeyeceğiz. Kardeşimiz Türkiye'den gelen destek mesajlarını her dakika hissediyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 19.07.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 15:23
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İşte çatışmaların yaşandığı Azerbaycan-Ermenistan sınırı!

Ermeni mevzileriyle karşı karşıya nöbet tutan Azerbaycan askerleri, muhtemel saldırılara karşılık vermek için tetikte bekliyor.

Ermenistan ordusunun top atışları da dahil gerçekleştirdiği saldırıları geri püskürten Azerbaycan askerleri, karşı taraftaki tüm hareketliliği anbean gözetliyor.

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İşte çatışmaların yaşandığı Azerbaycan-Ermenistan sınırı!

Yaşanan en küçük bir hareketlilik, modern silah ve gözlem araçlarıyla donatılan Azerbaycan askerleri tarafından anında komutanlığa iletiliyor.

Askerlerin hazırlıklarının ve morallerinin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Teçhizat ve ikmal konusunda herhangi bir sorun yaşanmıyor.

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İşte çatışmaların yaşandığı Azerbaycan-Ermenistan sınırı!

"ERMENİ GÜÇLERİ, BİR ADIM BİLE ATAMAYACAK"

Mevzilerini koruyan subaylardan Yüzbaşı Penah Maşıyev, gözetim ve kontrolü güçlendirdiklerini, düşmanın Azerbaycan'a bir adım bile atmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Azerbaycan halkının gözünün arkada kalmaması gerektiğini belirten Maşıyev, bu mevzilerde oldukları sürece Ermeni güçlerin bir adım bile atamayacağını vurguladı.

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İşte çatışmaların yaşandığı Azerbaycan-Ermenistan sınırı!

Maşıyev, kardeş ülke Türkiye'den gelen destek mesajlarıyla gururlandıklarını ve morallerinin daha da yükseldiğini kaydetti.

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İşte çatışmaların yaşandığı Azerbaycan-Ermenistan sınırı!

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ HER DAKİKA HİSSEDİYORUZ"

Üsteğmen Ülvü Velizade de Ermenistan ordusunun provokasyonunu önlediklerini ve gereken yanıtı misliyle verdiklerini söyledi.