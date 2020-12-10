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Azerbaycan halkının Dağlık Karabağ sevinci: Sağolsun Cumhurbaşkanı Erdoğan

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.12.2020 16:06
Güncelleme:10.12.2020 16:18
Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtuluşu Azerbaycan'da kutlanıyor. A Haber zafer günü kutlamalarına ortak oldu. Azerbaycan vatandaşları sevinçlerini A Haber ekranlarında paylaştı. Bir vatandaş, "Sağolsun İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok destekleri oldu." sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Azerbaycan halkı Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtuluşunu zafer günü etkinlikleriyle kutluyor. A Haber bu sevince ortak oldu. İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu, Azerbaycanlı vatandaşlara mikrofonlarını uzattı ve duygularına ortak oldu.

İşte Azerbaycanlı vatandaşların zafer sözcükleri;

"SAĞOLSUN İLHAM ALİYEV VAROLSUN ERDOĞAN..."

* Kardeşim Karabağ'da 1992 yılında şehit oldu. Biz bugün 30 yılın sevincini yaşıyoruz. Her birimiz gurur duyuyoruz. Aşk olsun büyük Azerbaycan ordusuna, İlhan Aliyev'e, aşk olsun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a... Biz bir millet iki devletiz.

*30 yıl önce Azerbaycan'ın üzüntüsü üzüntümüz oldu, bugün ise sevinci sevincimizdir. Sağolsun İlham Aliyev var olsun Erdoğan...

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