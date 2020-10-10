Azerbaycan-Ermenistan arasında kalıcı ateşkes sağlanır mı? A Haber’de flaş açıklamalar

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir takasının yapılacağı ve cesetlerin toplanacağı 12 saatlik ateşkes Karabağ’da başladı. Ancak Ermenistan ateşkesi ihlal etti ve sivil yerleşim yerlerini hedef alarak alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ateşkesin ihlal edildiğini açıkladı ve uyardı. Cepheden gelişmeler tüm dünya tarafından takip edilirken A Haber canlı yayınına bağlanan isimler ve Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan önemli değerlendirmelerde bulundu.

"AZERBAYCAN AVANTAJLI"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret "Varılan ateşkes anlaşmasının kalıcı hale gelebilmesi için işgalci güçlerin bu bölgeden tamamen çekilmesi gerekiyor. Azerbaycan'ın önceliği bu olacaktır. Bu sağlanırsa kalıcı ateşkes gerçekleşecektir. Ben Azerbaycan'ın sahadaki ve masadaki avantajlı durumunu sürdürmesini istiyorum. " dedi.

"30 YILDIR NETİCE ALINMIYOR"

Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan, "Hepimizin bildiği üzere 27 Eylül tarihinde Ermenistan'ın ateş açması sonucu başlamış olan taarruz bugünlere kadar devam etti. Ve dün bir ateşkes ilan edildi. Ateşkes ne kadar kalıcı ya da ne kadar kırıcı olacak? Azerbaycan her zaman verdiği sözü tutan taraf olmuştur. Terter ve yakın bölgelerden düşman yine hücüm ediyor. Ateşkesi ihlal ediyor. O zaman Azerbaycan tarafına ne düşüyor? Misilleme hakkı doğuyor. Azerbaycan sorunun barışçıl yoldan çözülmesinden yana. 30 yıldır bunu deniyor ancak bir netice alınamıyor. Ermenistan bunları kayda almıyor bu çabaları. " ifadelerini kullandı.

KALICI ATEŞKES ŞARTLARI….

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Talha Köse, "Siyasi açıdan kalıcı ateşkes şartlarının oluşmadığını görüyoruz. 27 senedir devam ettirilmeye çalışılan statüko artık bitmek üzere." diye konuştu.