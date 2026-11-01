İstanbul'un kalbinde saklı tarih! Fener ve Balat'ın bilinmeyen hikayeleri

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Fener ve Balat semtleri, yüzyıllara uzanan tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor. Hz. Cabir Camii'nden Mimar Sinan eseri Kethüda Camii'ne, Demir Kilise'den tarihi Petrion Kalesi'ne uzanan keşif yolculuğunda, semtin az bilinen hikayeleri A Haber ekranlarına taşındı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve kameraman Senat Destanoğlu, akademisyen Prof. Dr. Serdar Egeli ve İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun eşliğinde tarihi semtin tarihi simgelerini görüntüledi.