"Netanyahu 4 Kasım'da İran'a saldırmak istiyor" iddiası! ABD'den son gelişmeler A Haber'de

Amerika Birleşik Devletleri kritik 3 Kasım seçimlerine kilitlenirken, Washington-Tel Aviv hattında tansiyonu yükselten gizli temaslar ve Orta Doğu'daki hareketlilik Amerikan iç siyasetinde taşları yerinden oynatıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik yeni bir askeri harekat için Başkan Donald Trump'a baskı yaptığı iddia edilirken; kamuoyu yoklamalarında onay oranı yüzde 32'ye kadar gerileyen Trump'ın hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senato'yu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.