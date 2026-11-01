Sarıgül ailesinin kirli çarkı A Haber'de deşifre oldu

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama ve mal varlığı soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül'ün savcılığa verdiği ek ifade, siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde Özgür Özel'e araç içerisinde 250 bin dolar, hediye atkı paketinde ise 100 bin dolar teslim edildiğine ilişkin iddialar gündemdeki yerini korurken, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber ekranlarında ailenin geçmişi, tefecilik iddiaları, mafya ilişkileri ve milyar dolarlık imar vurgunu iddiasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.