ERMENİSTAN ATEŞKESİ SABOTE Mİ EDİYOR?

Ermenistan'a ait sosyal medya hesaplarında yayınlanan bir görüntü, Azerbaycan şehirlerinin nasıl vurulduğunu gözler önüne serdi.

On dördüncü gününe giren savaşta cephe hattına neredeyse 100 kilometre uzaklıktaki şehirleri hedef alan Ermenistan, onlarca sivilin ölümüne yol açtı. Ortaya çıkan görüntülerde, Ermenistan ordusunun sivilleri vurmak için bir füze fırlattığı ve askerlerin sevinç çığlıkları attığı görülüyor.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan - Ermenistan arasında ilan edilen ateşkesle ilgili öneli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "27 Eylül 2020 tarihinde başlayan silahlı çatışmalarda Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kendi imkanları ve özgüveniyle geri alabileceğini Ermenistan ve tüm dünyaya göstermiştir. Bu süreçte, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes talepleri gelmiştir. Azerbaycan da son kez Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir." denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir. Türkiye başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.