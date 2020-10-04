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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü A Haber’de açıkladı: Askerlerimiz çok büyük bir araziyi kontrol altına aldılar

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Giriş: 04.10.2020 22:42
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdullayeva, Azerbaycan ordusunun ilerleyişini ve Ermenistan’ın savaş suçlarını anlattı. Azerbaycan ordusunun büyük ilerleme kaydettiğini belirten Abdullayeva, ‘’Askerlerimiz son iki günde çok büyük bir araziyi kontrol altına aldılar.’’ ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdullayeva şu ifadeleri kullandı:

Askerlerimiz son iki günde çok büyük bir araziyi kontrol altına aldılar. Cebrail kenti haberini bugün çok büyük coşkuyla karşıladık. Dün Magadiz olarak adlandırılan ama geri alındıktan sonra tarihi adı olan Sugovuşan'ın yeniden verildiği arazi ve onun etrafındaki diğer 7 köyün Ermenistan işgalinden kurtulması haberini bütün Azerbaycan büyük coşkuyla karşıladı.

Tabii ki sahada uğursuzluklarla karşılaşan Ermenistan tarafı, yeniden her zaman yaptığı gibi sivilleri terörize etmeye girişti. Bugün cephe hattında çok uzakta olan ve Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence şehrine füze atıldı. Tabii ki Genceliler böyle bir saldırıyı beklemiyorlardı. Maalesef hayatını kaybedenler de oldu, 1 sivil hayatını kaybetti. 32 kişi yaralandı ve bunların arasında çocuklar da var. Her zaman olduğu gibi Ermenistan hastaneleri, okulları hedef almış durumda. Bu bir kez daha Ermenistan'ın uluslararası hukuka aykırı hareketlerini ortaya çıkarmış oldu. Azerbaycan askerleri ise Ermenistan saldırılarına cevaplarını devam ettiriyorlar.

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